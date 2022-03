Wóz bojowy i armata w rękach Ukraińców. Posłużą przeciwko Rosjanom

Wóz ma 6,74 m długości, 2,94 m szerokości i 2,15 m wysokości. Masa własna pojazdu wynosi 12,5 tys. kg, a bojowa – 13,5 tys. kg. Napęd stanowi 6-cylindrowy, czterosuwowy, wysokoprężny silnik o pojemności 15,8 tys. cm sześciennych. Wóz może rozwijać prędkość do 50 km/h na drodze i do 5 km/h w wodzie. Zasięg BWP-1 to ok. 500 km.