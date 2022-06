Niszczyciel rakietowy oddał strzały na Bałtyku. HMS Defender w akcji

BALTOPS 22 to manewry obejmujące 47 okrętów, 75 samolotów i około 7000 personelu wojskowego z 16 krajów, które odbywają się od 5 do 17 czerwca na Morzu Bałtyckim. Specyfikę tych ćwiczeń, weryfikujących zdolność NATO i partnerów do ochrony regionu oraz zapewnienia bezpieczeństwa szlaków morskich, przybliżył Adam Gaafar. Więcej na ich temat można przeczytać tutaj.