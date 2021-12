Nikola Tesla był kosmitą? Tak wynika z dokumentu FBI

Źródłem informacji na temat rzekomego pochodzenia Tesli była Margaret Storm, która napisała w 1959 r. pełną spekulacji i teorii spiskowych biografię naukowca pt. "Return of the dove" (pl. "Powrót gołębia"). Zgodnie z dokumentacją FBI z 1957 r., odtajnioną w ub.r., kobieta została przydzielona do pracy z "ludźmi z kosmosu". Twierdziła, że podczas zbierania materiałów do swojej książki pozyskała wiele intrygujących danych o słynnym amerykańskim wynalazcy serbskiego pochodzenia.