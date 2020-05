NIK o polskiej armii: Żołnierze są źle szkoleni. Mariusz Błaszczak: To wycinek całości

"Raport NIK druzgocący dla MON"

- Brakuje symulatorów, ślepej amunicji, instruktorów, programy są przestarzałe, a nauka w ośrodkach szkolnictwa wojskowego to niekiedy fikcja - komentuje raport "Rzeczpospolita". Zdaniem gazety opisuje on absurdy i braki w wyposażeniu, co jest druzgocące dla Ministerstwa Obrony Narodowej.

Kontrola NIK dotyczyła lat 2016–2018, jednak została zakończona dopiero w kwietniu tego roku. Jak czytamy w "Rzeczpospolitej" wynika z niej, że potrzeby szkoleniowe zgłoszone przez żołnierzy były zaspokajane zaledwie na poziomie od 63 do 66 procent . Jako główne powody takiego stanu rzeczy wymienia się brak sprzętu, urządzeń szkolno-treningowych oraz "niepełnego ukompletowania kadry instruktorskiej". Braki kadrowe obejmowały od 20 do 25 procent osób.

- Najbardziej uderzają braki środków bojowych, np. amunicji ślepej, lontów prochowych, petard, ręcznych granatów dymnych. W Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych we wszystkich kontrolowanych przez NIK kursach w 2016 r. żołnierze nie otrzymali do wykorzystania żadnego naboju ślepego do kałasznikowa z zaplanowanych 400 do 800 szt. Z kolei w Szkole Podoficerskiej Marynarki Wojennej w latach 2016–2018 z powodu braku lontu prochowego nie prowadzono zajęć z jego użyciem - czytamy w "Rz".