Niezwykły pokaz myśliwców. Amerykanie ćwiczą nad Alcatraz

Eskadra sześciu myśliwców Super Hornet (których produkcji USA chce już zaniechać) stacjonująca obecnie w rejonie San Francisco w Kalifornii trenowała do pokazów lotniczych z okazji Tygodnia Floty. Jako punkt odniesienia dla swoich manewrów piloci wykorzystali wyspę Alcatraz umiejscowioną pośrodku Zatoki San Francisco i znajdujące się na niej słynne więzienie. Zostało ono zamknięte w 1963 roku i obecnie pełni rolę atrakcji turystycznej i słynnego elementu krajobrazu. Więzienie wystąpiło w wielu filmach, jak Ucieczka z Alcatraz, Księga Ocalenia, X-Men 3: Ostatni Bastion czy wspomniana już Twierdza w reżyserii Michaela Bay'a.

Boeing F/A-18E/F SuperHornet to poddźwiękowe wielozadaniowe myśliwce, które US Navy wprowadziła do służby pod koniec lat 90. XX wieku. Jednymi z pierwszych bojowych zastosowań tych samolotów był atak na przeciwlotnicze wyrzutnie rakietowe w pobliżu Al-Kut w Iraku. Z jednego z nich zrzucono po raz pierwszy w warunkach bojowych bombę JDAM.