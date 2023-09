Koniec produkcji Super Hornetów przesądzony

Jak pisze Flight Global, Bernd Peters, wiceprezes Boeing Defense, Space & Security, oświadczył, że koniec produkcji nastąpi najprawdopodobniej około roku 2025. Zamówienie z Indii dałoby linii produkcyjnej w St. Louis kolejne dwa lata.

– Jesteśmy niesamowicie dumni z oferty, którą przedstawiliśmy Indiom – podkreślił Peters. Trzeba przyznać, że Boeing podszedł do sprawy poważnie. Już w 2020 roku rozpoczęto testy Super Horneta na skoczni startowej, aby zagwarantować, że oba będące obecnie w służbie lotniskowce indyjskie (INS Vikramaditya i INS Vikrant) będą mogły bezproblemowo korzystać z amerykańskich myśliwców.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Do zrealizowania pozostał już tylko ostatni etap zamówienia złożonego przez amerykańską marynarkę wojenną – z alokacji pieniędzy na rok budżetowy 2022 i 2023. W stosunku do tej ostatniej wciąż trwają negocjacje co do szczegółowych warunków, ale najważniejsza kwestia jest znana od dawna – powstanie odpowiednio dwanaście egzemplarzy za 977 milionów dolarów i osiem egzemplarzy za 600 milionów dolarów. US Navy jest zmuszona do realizacji tego zakupu mocą ustawy. Pod koniec maja Boeing otrzymał pierwsze 200 milionów na podtrzymanie działania linii produkcyjnej i zakupy komponentów u poddostawców.

Australijski F/A-18F (na pierwszym planie) i F/A-18A w czasie działań przeciwko tak zwanemu Państwu Islamskiemu © Commonwealth of Australia, Department of Defence

Kilka tygodni temu pojawiły się informacje, z których wynika, że zamiast dwudziestu ostatnich Super Hornetów US Navy otrzyma jedynie szesnaście. Członek Izby Reprezentantów Mike Garcia, republikanin z Kalifornii (i były pilot Super Horneta), zrzuca winę na dowództwo marynarki. Chciało ono wykorzystać to ostatnie zamówienie, aby przejąć część praw intelektualnych, co z kolei umożliwiłoby marynarzom samodzielne naprawy maszyn (zamiast w zakładach producenta). Nie jest to żywotna kwestia w czasie pokoju, ale w razie wojny z Chinami może mieć kluczowe znaczenie dla lotnictwa pokładowego. Negocjacje w tej sprawie pociągnęły za sobą opóźnienie. Czas płynął, a cena rosła wraz z inflacją.

– Jestem zdumiony i, prawdę mówiąc, aż wychodzę z siebie – stwierdził Garcia, komentując zachowanie sekretariatu marynarki. – Gdyby sekretarz przyznał kontrakt dwa lata temu, to Boeing musiałby się teraz z tym męczyć, to Boeing brałby na siebie koszt inflacji.

F/A-18E Super Hornet zbliżający się do latającej cysterny nad Afganistanem © US Air Force | Staff Sgt. Bethany La Ville

Marynarka wojenna wciąż jednak oczekuje ze strony Boeinga propozycji opiewającej na dwadzieścia egzemplarzy (dwanaście plus osiem), a nie szesnaście. W tej akurat sprawie Garcia zgadza się z sekretariatem marynarki i podkreśla, że cztery samoloty to jedna trzecia eskadry. Tymczasem US Navy cierpi obecnie na niedobór sprawnych samolotów pokładowych w skali odpowiadającej już niemal jednemu pełnemu skrzydłu lotniskowcowemu. Boeing znajdzie się więc pod presją z dwóch stron – wojskowej i politycznej – i prędzej czy później będzie musiał się zgodzić na wyprodukowanie ośmiu myśliwców w końcowej partii. Przyszłość pokaże, do jakiego stopnia Kongres zgodzi się na alokację dodatkowych funduszy.

Łącznie wyprodukowano grubo ponad 2 tysiące samolotów rodziny Hornet – blisko 1500 "klasycznych" F/A-18A–D, około 600 F/A-18E/F i ponad 170 samolotów walki radioelektronicznej EA-18G Growler. Z tej liczby stan posiadania US Navy (stan z ubiegłego roku) wynosił 310 F/A-18E, 246 F/A-18F i 161 EA-18G.

Miłośnikom Nosorożców (jak nazywa tę maszynę personel US Navy) pozostało już tylko pogodzić się z nieuniknionym. Zainteresowanie F/A-18E/F jako maszyną bojową bazowania lądowego spadło do zera po klęskach w przetargach w Niemczech, Kanadzie, Szwajcarii i Finlandii – za każdym razem w rywalizacji z F-35, choć na różnych zasadach. Nie widać już żadnych innych chętnych.

Przetaczanie F/A-18E po pokładzie USS Carl Vinson © US Navy | Seaman Isaiah Williams

Oczywiście zamknięcie linii produkcyjnej nie będzie końcem historii Super Horneta ani nawet końcem jego rozwoju. Pozostające w służbie US Navy maszyny wersji Block II będą sukcesywnie modernizowane do standardu Block II. Beoing deklaruje także rozwijanie pakietu walki radioelektronicznej w Growlerach.

Oblatany w listopadzie 1995 roku kontrowersyjny Super Hornet nie podbił rynków międzynarodowych. Dopiero w 2007 roku pierwsze zamówienie złożyła Australia – na dwadzieścia cztery F/A-18F, które miały stać się rozwiązaniem pomostowym między wycofaniem F-111C ze służby w Royal Australian Air Force a przyjęciem F-35A Lightningów II.

Później dokupiono także dwanaście Growlerów. Dostawy ukończono w lipcu 2017 roku, a już pół roku później A46-311 uległ zniszczeniu wskutek pożaru silnika w amerykańskiej bazie Nellis. Aby zniwelować tę stratę, Australijczycy zamówili później jeszcze jednego EA-18G.

Drugim i ostatnim użytkownikiem eksportowym został Kuwejt, który w ramach odświeżenia lotnictwa – opartego na F/A-18C/D kupionych po wojnie w Zatoce Perskiej – początkowo zamierzał pozyskać dwadzieścia osiem Super Hornetów z opcją na dwanaście. Później emirat postanowił zamówić także dwadzieścia osiem Eurofighterów Typhoonów, ale ostatecznie nie zrezygnował z amerykańskich maszyn. I tak w czerwcu 2018 roku podpisano kontrakt zakładający dostawę dwudziestu dwóch F/A-18E i sześciu F/A-18F.

Jako że kuwejckie zamówienie jest realizowane w ramach programu Foreign Military Sales, Boeing dostarcza wyprodukowane maszyny rodzimej marynarce wojennej, a ona z kolei jest odpowiedzialna za przekazanie ich odbiorcy końcowemu. Koncern zrealizował swoją część kontraktu już w 2021 roku, ale Kuwejt najprawdopodobniej nie odebrał jeszcze ani jednego ze swoich myśliwców.