Niezwykłe właściwości drzew. Naukowcy: mogą pomóc odnaleźć ludzkie zwłoki

Eksperci zauważają, że procesy chemiczne, które zachodzą w ekosystemie wokół miejsca, gdzie rozkładają się zwłoki, wpływają na zmiany w glebie oraz korzeniach i liściach drzew i krzewów. Uczeni wyjaśniają, że przeciętne ludzkie ciało zawiera około 2,6 kg azotu , który wnika do ziemi, powodując szereg zmian zachodzących w roślinach.

Naukowcy twierdzą, że duża ilość azotu wchłoniętego do ziemi może sprawić, że rośliny zaczną produkować większe ilości chlorofilu, dzięki czemu ich niektóre gatunki będą zmieniać kolor liści na żółty czy czerwony lub kompletnie je stracą.

Naukowcy poinformowali, że w sierpniu tego roku, w ramach eksperymentu, w jednym z lasów umieszczono trzy ludzkie ciała. Zwłoki zostaną w wybranym miejscu przez co najmniej rok .

Jak podają uczeni, zmiany na liściach drzew będzie można wykrywać m.in. za pomocą dronów. - Wszelkie techniki, które przyczynią się do szybszego odszukiwania zwłok lub wykluczania obszarów poszukiwań, są mile widziane - komentuje wykładowca kryminalistyki na Uniwersytecie w Wolverhampton Christ Rogers. - To co proponują naukowcy z USA jest ekscytujące - dodaje.