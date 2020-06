Niezwykłe odkrycie we wnętrzu Ziemi. Ekspert: "Nie mieliśmy o tym pojęcia"

Nowa metoda analizy danych dotyczących trzęsień Ziemi, pozwoliła na odkrycie dziwnych struktur pomiędzy jądrem a płaszczem planety. Chociaż zjawisko było już wcześniej znane, to okazało się, że jest znacznie bardziej rozpowszechnione.

Mimo że dziwne struktury wielkości kontynentów znajdujące się pomiędzy jądrem a płaszczem Ziemi nie są nowym zjawiskiem, to wciąż naukowcy nie znaleźli odpowiedzi, czym są. Jednak dzięki nowej metodzie analizy danych o trzęsieniach ziemi, udało się opracować bardziej szczegółową mapę tego zjawiska.

Granica jądra Ziemi leży ok. 2900 km pod powierzchnią, co znacznie utrudnia jego badanie. Naukowcy od lat starają się zrozumieć procesy zachodzące w nim, co wymaga sporej kreatywności, jeśli chodzi o sposoby zbierania danych.

W tym celu sejsmolodzy zdecydowali się zanalizować sposób, w jakim rozprzestrzeniają się trzęsienia i wstrząsy ziemi. Różnią się one w zależności od materiału wewnątrz planety, przez jaki przebiegają. To pozwoliło naukowcom przez lata rekonstruować i mapować skład wnętrza Ziemi.

Jednak dotychczas stosowana metoda dawała jedynie niewielki obraz tego, co dzieje się na granicy jądra i płaszcza Ziemi. Nowe badania przeprowadzone przez naukowców z University of Maryland, Johns Hopkins University i Tel Aviv University wykorzystują algorytmy stosowane do badania gwiazd i pozwolą lepiej zrozumieć procesy geologiczne zachodzące głęboko w środku wnętrza naszej planety.

Sequencer został zaprojektowany do przeszukiwania dużych zbiorów danych astronomicznych w poszukiwaniu wzorców. Jednak okazuje się, że algorytm może zostać dopasowany tak, by analizować również dane sejsmiczne.

Do przeprowadzenia dokładnej analizy z wykorzystaniem Sequencera, wykorzystano dane zbierane przez 30 lat. Naukowcy zdecydowali się na przebadanie konkretnego rodzaju fal, szukając ech sejsmicznych, które mogły być pominięte w poprzednich analizach. Decyzja okazała się słuszna, ponieważ szybko natrafili na nowe odkrycie.

- Dzięki możliwości przeanalizowania tysięcy przypadków, zamiast kilku, zyskaliśmy zupełnie nową perspektywę - powiedział geolog Doyeon Kim z University of Maryland. - Odkryliśmy wiele struktur pomiędzy płaszczem a jądrem Ziemi, o których wcześniej nie mieliśmy pojęcia.

I chociaż do wyjaśnienia zagadki, czym są te struktury, potrzeba więcej czasu i badań, to naukowcy nie kryją emocji: - To naprawdę ekscytujące. Teraz wiemy, że Sequencer jest w stanie analizować dane, w sposób, o jakim wcześniej nie marzyliśmy - przyznaje geolog Vedran Lekić z University of Maryland.