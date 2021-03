Niezwykła planeta, która tworzy swoją atmosferę

Naukowcy ponownie przeanalizowali dane zgromadzone przez Teleskop Hubble'a z 2017 roku. Obserwacje GJ 1132 b wykazały, że planeta krąży w niewielkiej odległości od czerwonego karła, znajduje się 41 lat świetlnych od Ziemi, a pełen obrót wokół jej gwiazdy wynosi 1,5 dnia. Posiada też atmosferę, która powstała z samej egzoplanety , długo po tym, jak doszło do jej wytworzenia.

Niezwykła planeta GJ 1132 b

- To bardzo ekscytujące, ponieważ wierzymy, że atmosfera, którą teraz widzimy, została zregenerowana, więc może być atmosferą wtórną - powiedziała współautorka badania Raissa Estrela, naukowiec zajmujący się egzoplanetami z NASA Jet Propulsion Laboratory.

Wyzwania związane z atmosferą

Utrzymanie atmosfery nie jest prostym zadaniem. Wymaga posiadania silnego pola magnetycznego, co ma miejsce w przypadku Ziemi. Inne planety nie mają go, lub utraciły go z biegiem czasu, czego przykładem może być Mars. Czerwona Planeta dawniej posiadała silne pole magnetyczne i gęstą atmosferę, które zanikły około 4 miliardów lat temu. Podobny los może spotykać egzoplanety.