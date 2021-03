NASA. Teleskop Hubble'a działa w trybie awaryjnym. Pojawiły się problemy

Naukowcy zajmujący się Teleskopem Hubble'a poinformowali, że w niedzielę urządzenie przeszło w tryb działania awaryjnego z powodu błędu w oprogramowaniu. Wszystko wskazuje jednak na to, że systemy operacyjne znajdujące się na jego pokładzie, działają prawidłowo, a już niedługo inżynierowie przywrócą go do standardowego trybu funkcjonowania.

Teleskop Hubble'a w trybie awaryjnym

To nie pierwszy raz, kiedy Teleskop Hubble'a działa w trybie awaryjny. Został on przykładowo uruchomiony w 2018 roku, gdy pojawiły się trudności z dwoma żyroskopami, czyli urządzeniami służącymi do pomiaru lub utrzymywania orientacji przestrzennej. Inżynierowi przywrócili teleskop do pełnej operacyjności po 3 tygodniach.