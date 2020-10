NASA: Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba przechodzi kluczowe testy

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba, nad którym wspólnie pracują NASA i ESA jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć kosmicznych. Ma być następcą Kosmicznego Teleskopu Hubble’a, a cała inwestycja warta jest 9,8 mld dolarów. Pozwoli on na obserwowanie przestrzeni kosmicznej w podczerwieni , dzięki czemu będzie mógł dostrzec szczegóły, które dziś umykają Teleskopowi Hubble’a.

NASA ogłosiła 6 października, że Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba przeszedł właśnie "testy środowiskowe", czyli serię prób zaprojektowanych w celu symulacji trudnych warunków startu. Pokazują one zdolność urządzenia do przetrwania lotu w kosmos.

- Pomyślne zakończenie naszych testów środowiskowych w obserwatorium stanowi monumentalny kamień milowy w drodze do startu - powiedział w oświadczeniu Bill Ochs, kierownik projektu Webb z Goddard Space Flight Center w Greenbelt w stanie Maryland.

Następnie teleskop trafił na specjalny stół wstrząsowy, gdzie sprawdzano jego odporność na wibracje o niskiej częstotliwości, podobne do tych, jakie będą towarzyszyć przy starcie rakiety.

Jego uruchomienie nastąpi w 2031 roku na wysokości ok, 1,5 mln km od Ziemi. Teleskop posłuży m.in. do poszukiwania oznak życia, wykrywania egozplanet, badania pierwszych gwiazd i najstarszych galaktyk we wszechświecie.