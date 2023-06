Niewyobrażalna śmierć załogi Titana. Zginęli w sekundę

Poszukiwania łodzi OceanGate Titan trwały od niedzieli. Ostatecznie ustalono, że uległa ona katastrofalnej awarii – odnalezione szczątki kadłuba ciśnieniowego oraz ułożenie elementów Titana wskazują na implozję statku. Wyjaśniamy, na czym polega to zjawisko.

Implozja to zjawisko fizyczne, które można nazwać przeciwieństwem eksplozji - materia i energia zapadają się do wewnątrz zamkniętego obszaru pod wpływem panującego w nim podciśnienia. Zamiast wybuchu na zewnątrz, obserwujemy "zapadanie się" obiektu.

Pierwszy przypadek to napełnienie zbiornika gorącą cieczą, a zaraz później chłodną. Bez schłodzenia zbiornika i odpowiedniej wentylacji zbiornika, może dojść do pojawienia się zjawiska implozji.

W przypadku Titana implozja doprowadziła do ogromnej tragedii i śmierci 5-osobowej załogi. Aileen Marty, była oficer marynarki wojennej i profesor uczelni Florida International University, w rozmowie z CNN opisuje to zjawisko jako bardzo szybkie. Całość prawdopodobnie nastąpiła w ułamku sekundy, więc załoga nawet nie zarejestrowała co się stało. Szacuje się, że na poziomie działania statku panowało ciśnienie około 5600 - 6000 psi.