Jednym z najnowszych wytłumaczeń ukraińskich postępów w obwodzie kurskim mają być używane przez Siły Zbrojne Ukrainy mundury. Rosyjska propaganda donosi, że zostały one dostarczone w ramach międzynarodowego spisku i dzięki nim żołnierze stają się niewidoczni - zarówno w dzień, jak i w nocy. Tłumaczenie Rosjan jest jednak mało wiarygodne, ponieważ oprócz nich do obwodu kurskiego przerzucono sporo sprzętu, który trudno przeoczyć.

Ppłk Maciej Korowaj, oficer (rez.) wywiadu wojskowego zwrócił nawet uwagę na platformie X, że: "w nocy dźwięki przemieszczają się na wiele kilometrów, dlatego odgłos ukraińskich silników w noc poprzedzającą operację z 5 na 6 sierpnia 2024 był wyraźnie słyszalny w powiecie sumskim". Nawet gdyby Ukraińcy użyli specjalnego maskowania dla swoich żołnierzy oraz sprzętu, ich obecność w pobliżu granic Rosji, a następnie na jej terytorium byłaby trudna do ukrycia.

Przemysł wojskowy od dawna produkuje materiały, których zadaniem jest maskowanie sprzętu wojskowego, czy zmniejszanie widoczności noszących go osób. Głównym zadaniem tego typu rozwiązań jest zaginanie światła wokół osłoniętego materiałem obiektu. Nie odbija on światła widzialnego, ultrafioletowego, podczerwonego i krótkofalowego, co sprawia, że staje się perfekcyjnymi kamuflażem. Dodatkowo zmniejsza sygnaturę termalną, utrudniając działanie noktowizji i teledetekcji przeciwnika.