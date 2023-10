"Pelerynka-niewidka", o której poinformował Mychajło Fedorow, to rozwiązanie opracowane w Ukrainie. Przypomina płaszcz mający chronić żołnierzy przed wrogimi kamerami termowizyjnymi, czyli urządzeniami powszechnie wykorzystywanym w przemyśle zbrojeniowym. Ich podstawowym zadaniem jest rejestrowanie rozkład temperatury na różnego rodzaju powierzchniach. Pozwala to na wykrycie przeciwnika, chowającego się np. w gęstych drzewach, ale też wrogiego sprzętu wojskowego po jego sygnaturze termicznej.

Materiały, których działanie przypomina działanie "pelerynki-niewidki" nie są niczym nowym w przemyśle zbrojeniowym. Wiele przedsiębiorstw tworzy i rozwija kamuflaże mające uczynić nie tylko ludzi, ale nawet czołgi, samoloty, systemy obrony powietrznej, czy okręty niewidocznymi. Ich działanie zazwyczaj polega na zaginaniu świata wokół osłoniętego materiałem obiektu. Nie odbija on światła widzialnego, ultrafioletowego, podczerwonego i krótkofalowe, co sprawia, że staje się perfekcyjnymi kamuflażem.

Przykładem takiego rozwiązania, które powstało na rodzimym rynku jest opracowana w Poznaniu termiczna mata maskująca INVISI-TEC IR. Wykorzystany w niej materiał przypomina lekki koc. Można go łączyć w większe powierzchnie, co pozwoli na ukrycie nie tylko ludzi, ale i cennego sprzętu wojskowego i innych obiektów o strategicznym dla armii znaczeniu. Działanie maty polega na zatrzymaniu promieniowania cieplnego pod jej powierzchnią. Materiał w rozproszony sposób odbija je z powrotem do źródła ciepła i uniemożliwia wypuszczenie go na zewnątrz. W ten sposób sprawia, że współcześni żołnierze dosłownie znikają z pola bitwy. Więcej na temat maty można przeczytać poniżej: