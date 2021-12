Nieudany test amerykańskiej broni. Reagują Rosjanie

Deklarowana prędkość ważącego 3 tony pocisku ARRW wynosi od 6,5 do 8 Machów. Oznacza to, że maksymalnie może pokonać on w godzinę ok. 9800 km. Jest to nieco niższy parametr niż w przypadku rosyjskiego pocisku Cyrkon, który – według Putina – osiąga prędkość 9 Machów, czyli ponad 11 tys. km/h. Zasięg amerykańskiego pocisku ma być jednak o ok. 600 m większy od rosyjskiego (zasięg Cyrkonów to ok. 1000 km).