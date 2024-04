Niespokojnie na Moście Krymskim. Rosja podnosi alarm

Warto jednak przyjrzeć się narzędziom, które wykorzystują obecnie obie strony konfliktu w kontekście potencjalnego zagrożenia dla Mostu Krymskiego. Mowa o wspomnianych pojazdach TDA-3 oraz rakietach Storm Shadow, które w istocie są realnym zagrożeniem dla obiektów oddalonych o ok. 300 km od miejsca wystrzelenia broni z terenów, których Rosjanie nie okupują w Ukrainie – a w tym zasięgu mieści się również Most Krymski. Przypominamy możliwości tych technologii.

Zgodnie z doniesieniami przekazywanymi za pośrednictwem mediów społecznościowych, w pobliżu Mostu Krymskiego miały pojawić się w poniedziałek 15 kwietnia kłęby dymu. Bynajmniej nie muszą to być oznaki, że Ukraińcy przeprowadzili w te miejsca udane uderzenia. Może to być efekt uruchomienia wozów TDA-3 , które w kilka chwil potrafią zakryć dymem znaczący obszar.

Z kolei Storm Shadow, które zgodnie z doniesieniami zostały wystrzelone w kierunku Mostu Krymskiego, to broń o parametrach odpowiednich do przeprowadzenia ataku w tym obszarze. Niejednokrotnie zresztą Storm Shadow uderzały w cele na Krymie. Będące koszmarem Rosjan pociski Storm Shadow/SCALP są produkowane od początku XXI wieku. W podstawowym wariancie (dla Brytyjczyków i Francuzów) charakteryzują się donośnością na poziomie 500 km, natomiast klienci eksportowi otrzymują amunicję o zasięgu ograniczonym do 300 km. To wynik ograniczeń nałożonych przez Reżim Kontroli Technologii Rakietowych – wyjaśniał wcześniej dziennikarz Wirtualnej Polski Przemysław Juraszek.