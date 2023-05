Dym na Moście Krymskim. Rosjanie sięgnęli po wozy TDA-3

Brytyjski wywiad wojskowy wyjaśnił, że dym widoczny na Moście Krymskim 24 maja był zasłoną dymną, która częściowo ukryła konstrukcję. Rosjanie testowali możliwość jej utworzenia, na co zwraca uwagę Defence Express. Według Brytyjczyków dym pochodził z pojazdów z wytwornicami dymu TDA-3, należących najprawdopodobniej do 28. brygady rosyjskich Wojsk Ochrony Jądrowej, Biologicznej i Chemicznej. Serwis zwraca uwagę, że wykorzystanie dymu jest jednym z elementów "maskirowki", czyli rosyjskiego maskowania operacyjnego.

Nowoczesne pojazdy TDA-3, które zaczęły trafiać do służby w 2016-2017 r. całkiem dobrze sprawdzają się w tej roli. Rosjanie przy ich konstrukcji wykorzystali dotychczasowe doświadczenia związane z konstrukcją pojazdów TDA-2K, czy TDA-U. Ich zdaniem TDA-3 jest nawet trzy razy lepszy od swoich poprzedników pod względem wydajności i szybkości tworzenia zasłony dymnej, a także obszaru, jaki ona pokrywa. Dodatkowo ma wykorzystywać aerozole umożliwiające ukrycie jednostek czy broni zarówno przed obserwacją bezpośrednią, jak i radarową.

Rosyjski serwis Top War zwraca uwagę, że pojazd osadzono na podwoziu ciężarówki KamAZ-5350 6x6, a jego masa to 15,75 ton. W odróżnieniu od poprzednich wersji do obsługi TDA-3 potrzeba zaledwie 2-osobowej załogi. Jest ona odpowiedzialna za zarządzenie trzema modułami, tworzącymi pojazd. Pierwszy moduł składa się m.in. ze sprzętu zasilającego, w tym akumulatorów. Drugi ze zbiorników o pojemności zawiera dwa zbiorniki na mieszankę dymną lub jej składniki o pojemności 900 i 2500 litrów na mieszankę tworzącą zasłonę dymną, lub jej składniki. Trzeci moduł kryje natomiast zbiornik na proszek o pojemności 2700 litrów, a także urządzenia do mieszania składników.