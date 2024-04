Niespodziewana pomoc z Polski? Ukraińcy zacierają ręce

Ukraiński portal Defence Express specjalizujący się w tematyce militarnej przypomniał, że Polska była już darczyńcą nie tylko pocisków do radzieckich systemów obrony powietrznej, ale także samych takich kompleksów. Andrzej Duda dał jednak do zrozumienia, że Polska wciąż posiada zapasy, z których być może uda się wygospodarować dodatkowe wsparcie dla sojusznika zmuszonego do odpierania rosyjskiej agresji.