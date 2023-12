Niepokojące wieści z Rosji. Ukraina przejrzała uzbrojenie przeciwnika

Rosja posiada w swoim arsenale 870 rakiet różnych typów, w tym Kindżał, Iskander (w wersji balistycznej i manewrującej), Kalibr, Ch-101, Ch-555, jak podaje rzecznik ukraińskich Sił Powietrznych, Jurij Ihnat. W rozmowie z RBK Ukraina, Ihnat wyjaśnił, że jest to mniejsza liczba niż ta, którą Rosja miała do dyspozycji w ubiegłym roku, przed rozpoczęciem kampanii ataków na ukraińską infrastrukturę, przede wszystkim energetyczną, która trwała przez jesień i zimę.

Jak informował kiedyś Łukasz Michalik, dziennikarz Wirtualnej Polski, największym zagrożeniem mogą być pociski Kalibr , które zyskały złą sławę właśnie za sprawą ataków przeprowadzonych na Ukrainę. W użyciu Rosjan jest kilka wersji systemu. 3M14 Kalibr to lądowy pocisk manewrujący o zasięgu 1500-2500 km. 3M54 Kalibr to natomiast pocisk przeciwokrętowy krótkiego zasięgu - w zależności od wersji zasięg szacuje się na 200 lub 300 km.

Ihnat podkreślił, że w ciągu pół roku ataków na energetykę, od 9 września 2022 r. do 12 marca 2023 r., ukraińska obrona powietrzna zestrzeliła 750 rakiet manewrujących, podczas gdy Rosjanie wystrzelili około 1100 rakiet. "Pozostało im zapas ok. 30 proc. Tak więc we wrześniu ub. roku mieli 1600 rakiet manewrujących" - zaznaczył Ihnat.