Pierwszy taki atak od dawna. Rosjanie nie używali tej broni od 100 dni

Ostatnie użycie pocisków Ch-22 przez armię Federacji Rosyjskiej odnotowano 15 sierpnia br. Oznacza to, że Rosjanie użyli we wtorek 21 listopada broni z 950-kilogramową głowicą po raz pierwszy od 98 dni. Do jej wystrzelenia wykorzystali bombowiec Tu-22M3. Przypominamy możliwości wspomnianych rakiet i samolotu, który został użyty do ataku.