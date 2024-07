Rosjanie drżą o Flotę Czarnomorską. Będą przeprowadzać testy na Bałtyku

Serwis Defence Romania zwrócił uwagę na doniesienia TASS, zgodnie z którymi statek patrolowy projektu 22160 Wiktor Wielki zostanie przetransportowany z Zielonodolska do Petersburga w celu jego ukończenia i przeprowadzenia testów państwowych. Budowa tego okrętu rozpoczęła się w 25 listopada 2016 r. w Stoczni Zielonodolsk. Tutaj też powstały cztery siostrzanie jednostki projektu 22160, które zostały już przyjęte do służby we Flocie Czarnomorskiej - Wasilij Bykow, Dmitrij Rogaczew, Pavel Derzhavin, a także Siergiej Kotow.

Ostatni z wymienionych okrętów, Siergiej Kotow w nocy z 4 na 5 marca 2024 r. poszedł na dno w rejonie cieśniny kerczeńskiej. Stało się tak za sprawą ataków dronów nawodnych Magura V5. Te bezzałogowce są jednym z większych wyzwań dla rosyjskiej marynarki wojennej. Zdaniem analityków z "Political Science and Security Studies Journal" od początku konfliktu uderzyły one łącznie w 14 okrętów, z czego aż osiem zostało przez nie zniszczonych.

Magura V5 jest stosunkowo młodym dodatkiem do ukraińskiej armii dronów. Urządzenie ujrzało światło dzienne na Międzynarodowych Targach Przemysłu Obronnego (IDEF 2023), które odbywały się w Turcji, w lipcu 2023 r. Od tego czasu Ukraińcy znacznie ulepszyli urządzenie, co pozytywnie wpłynęło na jego możliwości. Zwłaszcza że Magura V5 to nie tylko dron uderzeniowy. Nadaje się również do prowadzenia obserwacji, czy rozpoznania, zwalczania min, czy misji rozpoznawczych i ratowniczych.