Luty nie da pospać. Zobacz co będzie się działo na nocnym niebie

W lutym warto wyjść na nocny spacer, by podziwiać niebo. Koniunkcja planet trwa od końca stycznia i dzięki temu wyjątkowej kosmicznej konfiguracji mam szansę podziwiać sześć planet, które ustawiają się jednej linii na nocnym niebie. 1 lutego można było zobaczyć sierp księżyca w pobliżu Wenus. 5 lutego księżyc zbliży się do Urana, choć do jego obserwacji potrzebny będzie teleskop. 6 lutego księżyc znajdzie się nad Jowiszem, a 9 lutego najbliżej księżyca pojawi się Mars.