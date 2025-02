Singielki są szczęśliwsze od singli. Z czego to wynika?

Singielki są przeważnie szczęśliwsze od singli. To jedno z ustaleń niedawnego badania przeprowadzonego przez kanadyjskich psychologów, które ukazało się na łamach pisma "Social Psychological and Personality Science". W swoich pracach Elaine Hoan oraz Geoff MacDonald z University of Toronto poddali analizie wyniki ankiet prawie 6000 dorosłych dotyczących ich dobrostanu. Pytano w nich m.in. o to, jak bardzo są zadowoleni ze swojego obecnego statusu w związku, ze swojego życia, czy są spełnieni seksualnie i czy w ogóle chcą być w związku.