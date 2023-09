Niemcy zwlekają z pomocą. Obiecywali Ukrainie co innego

Boris Pistorius, niemiecki minister obrony, początkowo twierdził, że nie widzi potrzeby wysyłania tych pocisków do Ukrainy. Na początku sierpnia zza Odry popłynął przekaz, że mogą one zostać wysłane do Ukrainy w porozumieniu ze Stanami Zjednoczonymi, które jednocześnie przekażą swoje pociski ATACMS. Podczas wizyty W Kolonii Boris Pistorius ponownie wypowiedział się bardzo sceptycznie.

Niemcy zwlekają z przekazaniem pocisków manewrujących Taurus

- W tej wojnie nie ma automatyzmu - powiedział zgromadzonym dziennikarzom. Wyraźnie zaznaczył, że Niemcy nie są jeszcze w stanie zdecydować, czy dostarczyć Ukrainie pociski manewrujące Taurus. Kroki podejmowane przez Stany Zjednoczone nie będą miały w tym kontekście kluczowego znaczenia. Stacja ABC poinformowała 9 września, że USA prawdopodobnie już wkrótce dostarczą ATACMS do Ukrainy.

Pociski manewrujące dalekiego zasięgu to jedna z najgroźniejszych broni, jaką wykorzystują obydwie strony konfliktu. Zazwyczaj pozwalają razić cele znajdujące się w odległości nawet 500 km. Nie inaczej jest w przypadku pocisków Taurus cechujących się właśnie takim zasięgiem.

To pociski powietrze-ziemia, które są odpalane z przystosowanych do tego samolotów. Poza dużym zasięgiem istotne są również inne kwestie. Pociski Taurus są wykonywane w technologii stealth (trudne do wykrycia), a dodatkowo zapewniają siłę rażenia zdolną do zadawania dużych strat wrogowi.

Każdy tego typu pocisk przy wadze ok. 1400 kg posiada głowicę MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, Highly Sophisticated and Target Optimised) ważącą ok. 500 kg. Może ona zostać zdetonowana jak klasyczny pocisk odłamkowo-burzący lub z opóźnieniem.

Jakie pociski manewrujące ma Ukraina?

Ukraińska armia ma w swoim arsenale pociski manewrujące Storm Shadow oraz SCALP-EG. Pierwsze zostały przekazane przez Wielką Brytanię, drugie dostarczyła Francja.

Były wykorzystywane do rażenia istotnych celów, także o znaczeniu strategicznym. Pociski Storm Shadow posłużyły np. do ataku na most Czonharski. Wsparcie tego typu bronią ze Stanów Zjednoczonych i Niemiec znacząco rozbudowałoby możliwości Ukraińców związane z rażeniem odległych celów.

Mateusz Tomczak, dziennikarz Wirtualnej Polski