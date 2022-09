Niemcy wstrzymują się z przekazaniem pojazdów opancerzonych Ukrainie

Jak podaje serwis Zbiam.pl, chociaż formalnie wniosek nie upadł to Bundestag odsunął termin głosowania w sprawie przekazania kolejnej broni na Ukrainę. Wniosek złożony przez CDU/CSU został skierowany do dalszych prac w Komisji Spraw Zagranicznych, co zostało odebrane przez wnioskodawców jako "chowanie się za procedurami".