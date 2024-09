Niemcy sprzedadzą broń do Kataru. W zamian sprzęt dla Ukrainy

Sprzęt artyleryjski odgrywa jedną z kluczowych ról podczas konfliktu w Ukrainie. Pozwala on bowiem atakować oddalone o kilkadziesiąt kilometrów od sojuszniczych pozycji stanowiska przeciwnika. Ma to niebagatelne znaczenie przeze wszystkim z uwagi na fakt, iż popularne drony kamikadze i czołgi nie dysponują tak dużą siłą rażenia.

Ukraińcy mogą mieć teraz niemały powód do radości, gdyż ich siły zbrojne zostaną wkrótce wsparte jednymi z najlepszych samobieżnych armatohaubic na świecie, które są stawiane na równi z polskimi AHS Krab . Wszystko to za sprawą zakupów, które rząd Kataru planuje w Niemczech. Mowa o zamiarze nabycia nowoczesnych haubic RCH 155 , które po części mają zastąpić wspomniane PzH 2000.

Jak wyjaśnia Militarny, Doha w zamian za zgodę na zakup RCH 155 przekaże Ukrainie 12 egzemplarzy PzH 2000. W arsenale Kataru wciąż pozostanie 12 tego typu maszyn. Zanim jednak haubice trafią na front, w pierwszej kolejności zostaną wysłane do Niemiec, gdzie zostaną poddane niezbędnym naprawom i przygotowaniom.

Panzerhaubitze 2000 to zaawansowana i potężna armatohaubica osadzona na gąsienicowym podwoziu, ważąca imponujące 57 t. Umożliwiająca wysoką szybkostrzelność armata kal. 155 mm, o długości 52 kalibrów, jest wyposażona w automatyczny system ładowania, co pozwala na oddanie do 10 strzałów na minutę. Taka wydajność pozwala na realizację 5-strzałowego trybu MRSI (Multiple Round Simultaneous Impact), w którym pociski mogą trafić cel niemalże jednocześnie, przy dystansie przekraczającym 20 km.