Niemcy o wybuchu wojny. Celem nalotów na Polskę byli cywile

Gdańsk, miasto o niezwykle ważnym strategicznym i symbolicznym znaczeniu, od dawna był "solą w oku" narodowych socjalistów. Joseph Goebbels, szef nazistowskiej propagandy, wielokrotnie nawoływał do przyłączenia Gdańska do Rzeszy, nazywając to "powrotem do macierzy". Jednakże, jak podkreśliło NDR, już 23 maja 1939 roku, podczas spotkania na Obersalzbergu, Adolf Hitler jasno dał do zrozumienia swoim wyższym oficerom, że Niemcom nie chodzi tylko o Gdańsk. Ich prawdziwym celem było "powiększenie przestrzeni życiowej na wschodzie".