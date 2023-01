Niekompetencja rosyjskiego żołnierza. Są zabici, ranni i wysadzony skład amunicji

Niedawno w rosyjskim Biełgorodzie w wyniku niekompetencji ekipy remontowej doszło do zniszczenia jednego czołgu oraz uszkodzenia dwóch pobliskich. Nie minęło wiele czasu, a już doszło do kolejnego wypadku, wskutek którego według portalu Pravda , powołującego się na rosyjskie źródła, zginęło trzech żołnierzy, 16 zostało rannych, ośmiu jest zaginionych, a skład amunicji uległ totalnemu zniszczeniu.

Wedle tych informacji dowódca plutonu (starszy sierżant) dokonał na terenie jednostki wojskowej detonacji przeciwpiechotnego granatu RGD-5. Niestety, brakuje informacji czy był to wypadek, czy działanie zamierzone. Detonacja spowodowała powstanie pożaru, który objął obszar o powierzchni 450 metrów kwadratowych i doprowadził do kolejnej detonacji, tym razem przechowywanej tam amunicji.

Niszczycielskiego efektu dokonał granat RGD-5, który został wprowadzony do wyposażenia w 1954 roku. Jest to konstrukcja odłamkowa o masie 310 g zawierająca 110 g trotylu zamkniętego w stalowej prefragmentowanej, dwuczęściowej skorupie, generującej przy wybuchu około 350 odłamków. Śmiertelne pole rażenia granatu RGD-5 to ~ 3 m, a ranienie celów jest możliwe na dystansie ~25 m. Po odrzuceniu łyżki zapalnik pirotechniczny UZRGM dokonuje detonacji po około 3/4 sekundach.