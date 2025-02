Niebywałe sceny. Rosjanin za kierownicą ciężarówki staranował samolot

O wypadku jako pierwszy poinformował rosyjski kanał WCzK-OGPU na Telegramie, którego źródła zbliżone są do służb bezpieczeństwa. W ukraińskich mediach społecznościowych informacje są zdarzeniu na lotnisku w Symferopolu przekazuje m.in. NEXTA.

Według ujawnionych informacji, Rosjanin prowadzący samochód ciężarowy nie zachował odpowiedniej ostrożności, przekroczył bezpieczną prędkość, z jaką powinien poruszać się na terenie lotniska i zderzył się z samolotem szturmowym, który był holowany przez inną ciężarówkę. Sprecyzowano, że był to Su-25SM3, który został "całkowicie unieruchomiony".

Straty zostały wstępnie oszacowane na ok. 4 mln dolarów. Pechowy kierowca miał zostać ukarany grzywną oraz karą pozbawienia wolności na rok.

Według WCzK-OGPU utrata każdego Su-25SM3 jest istotna, ponieważ w Symferopolu nie stacjonuje wiele samolotów rezerwowych. Wypadek, do którego nie powinno dojść, ogranicza więc zdolności stacjonujących tam rosyjskich oddziałów.

Su-25SM3, opracowany przez United Aircraft Corporation, to najnowsza i najbardziej zaawansowana modernizacja Su-25, które znacznie częściej pojawiają się nad Ukrainą. Su-25SM3 to również samolot szturmowy, w którym względem Su-25 zastosowano jednak kilka znaczących usprawnień. Chodzi m.in. o nowocześniejsze systemy celownicze i nawigacyjne, stację optoelektroniczną SOŁT-25 czy aktywny system obrony Witebsk-25. Su-25SM3 jest też przystosowany do przenoszenia nowszych typów uzbrojenia i operowania na pułapie przekraczającym 10 tys. m.