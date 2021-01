Niebo nocą w 2021 roku. Czeka nas sporo niesamowitych rzeczy

Jeżeli pogoda dopisze, to rok 2021 będzie obfitował w kilka fascynujących zjawisk, których nie powinni przegapić miłośnicy astronomii. A w razie trudności z odnalezieniem obiektów na niebie, pomogą wybrane przez nas aplikacje na smartfona.

Już w styczniu na niebie nie zabraknie ciekawych zjawisk astronomicznych. W drugiej połowie miesiąca będzie można zobaczyć Merkurego na tle wieczornej zorzy. Tę planetę rzadko możemy łatwo zaobserwować na niebie, dlatego warto skorzystać z okazji.

Następna okazja, by podziwiać Merkurego, będzie miała miejsce w maju oraz na przełomie października i listopada. A jeszcze nim przyjdzie wiosna, warto na początku marca spojrzeć w niebo, by zobaczyć Westę - najjaśniejszą planetoidę, jaką można obserwować z Ziemi. Co ważne, obserwować ją można gołym okiem, ale lepiej będzie udać się z dala od miejskich świateł.

Superksiężyc w 2021

Wiosna przyniesie nam dwie Superpełnie. Pierwszą z nich będzie można zobaczyć 27 kwietnia, a kolejną 26 maja. W tym czasie Księżyc znajdzie się najbliżej Ziemi, dzięki czemu będzie wydawał się znacznie większy. Majowej pełni Superksiężyca będzie towarzyszyć też całkowite zaćmienie, ale nie będzie ono widoczne z Polski.

Jeśli jednak Superksiężyc to dla was niewystarczający powód, by spojrzeć nocą w niebo, to warto wspomnieć, że w czasie pełni Srebrny Glob znajdzie się w sąsiedztwie Antaresa - najjaśniejszej gwiazdy konstelacji Skorpiona.

Zaćmienie Słońca 2021

Zaćmienie Księżyca nie będzie widoczne z Polski, ale Słońca już tak. Co prawda będzie to jedynie częściowe zaćmienie Słońca, ale potrwa niespełna godzinę. Zjawisko będzie miało miejsce 10 czerwca i rozpocznie się ok. 11:57. Jego kumulacja nastąpi o 12:49.

Perseidy 2021

Jak co roku jednym z najbardziej widowiskowych zjawisk na nocnym niebie będą Perseidy. Ten deszcz meteorytów obserwujemy latem. Maksimum przypada w noc z 12 na 13 sierpnia. 8 sierpnia będzie mieć miejsce nów Księżyca, więc przez kilka następnych dni Srebrny Glob nie będzie świecić jasno. To doskonała okazja do obserwacji "spadających gwiazd".

Zobacz: Pierwsze takie zdjęcia księżyca Jowisza. Europa na niezwykle szczegółowym zbliżeniu [Wideo]

Aplikacje do obserwacji nocnego nieba

Jeżeli dopiero zaczynacie swoją przygodę z astronomią, to poniższe aplikacje mogą okazać się bardzo pomocne. Wiele obiektów na niebie możemy obserwować bez konieczności kupowania teleskopu, chociaż zwykła lornetka może okazać się pomocna. Jednak w wielu przypadkach wystarczy aplikacja i spojrzenie w niebo.

Sky Map zapewnia nam aktualny podgląd na mapę gwiazd niezależnie od pory dnia i pogody. Dane są podawane na podstawie naszej lokalizacji, dzięki czemu widok z ekranu telefonu możemy porównać z rzeczywistym widokiem na niebie.

Sky Safari to aplikacja ułatwiająca obserwowanie nocnego nieba. Z jej pomocą można śledzić ruchy planet, odnaleźć Perseidy, asteroidy, poznać gwiazdozbiory i dowiedzieć się, kiedy na niebie pojawi się ISS.

Light Pollution Map to aplikacja wspierająca fotografów i miłośników nocnego nieba. Na mapie można zobaczyć aktualny stan zanieczyszczenia światłem na danym terenie.