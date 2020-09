Niebieski Księżyc zdarza się raz na 2,5 roku. Co jeszcze zobaczymy we wrześniowe noce?

Do obserwacji nocnego nieba we wrześniu nie będzie potrzeba specjalistycznego sprzętu, ale warto mieć pod ręką lornetkę, ponieważ nie wszystko da się zobaczyć gołym okiem. 2 września na niebie wszedł Kukurydziany Księżyc, ale pełnia w tym miesiącu jest o tyle ciekawa, że jest jedną z dwóch, które będziemy mogli obserwować we wrześniu.