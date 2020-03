Niebezpieczna pogoda. IMGW ostrzega całą Polskę. Spokojny może być tylko jeden powiat

Pogoda w środę 25 marca znów uraczy nas niemalże bezchmurnym niebem. Niestety spora ilość promieni słonecznych nie idzie w parze z wiosennym ciepłem - wręcz przeciwnie. Czeka nas kolejny dzień z niskimi temperaturami. Najcieplej będzie na Dolnym Śląsku i w województwie zachodniopomorskim, gdzie termometry wskażą od 7 do 8 stopni Celsjusza. Najchłodniejszy dzień czeka zaś mieszkańców województwa świętokrzyskiego i Podkarpacia - tam od 3 do 5 stopni. W pozostałych rejonach kraju temperatura wahać się będzie pomiędzy 5 a 7 st. C.