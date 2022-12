Nie żałowali wsparcia Ukrainie. Otrzymali rekompensatę

O przekazaniu Słowacji pierwszego czołgu Leopard 2A4 poinformował za pośrednictwem Twittera niemiecki dziennikarz Julian Röpcke. Jednocześnie redaktor nie kryje swojej krytycznej postawy wobec decyzji Berlina o dostarczeniu tych pojazdów (wspomina m.in., że Bratysława otrzymała je "za nic"). Wpis nawiązuje do faktu, że czołgi zostały przekazane w zamian za wysłanie przez Słowację do Ukrainy 30 antycznych bojowych wozów piechoty BMP-1 .

Jak pisaliśmy na naszych łamach, wspomniane wozy pochodzą jeszcze z lat 50. XX w., podczas gdy niemieckie maszyny w wariancie 2A4 były produkowane jeszcze na początku lat 90. Przypominamy, jakie są możliwości czołgu, który dotarł właśnie do Słowacji.

Niemieckie Leopardy to pierwsze w dziejach czołgi podstawowe trzeciej generacji. Wariant przekazany Bratysławie to ich najbardziej rozpowszechniona wersja. Maszyny są użytkowane przez wiele armii świata, między innymi przez Niemcy, Norwegi ę, Polsk ę, Finlandię, Indonezję, Katar, Portugalię, Singapur, Węgry, Szwecję i Szwajcarię.

Maszyny są produkowane przez koncern Krauss-Maffei Wegmann, ale znajdziemy w nich również gładkolufową armatę Rh-120 L/44 kal. 120 mm od firmy Rheinmetall. Oprócz niej czołg jest wyposażony w nieruchome wyrzutnie granatów dymnych oraz dwa karabiny maszynowe MG3 kal. 7,62 mm. Na pełnym baku Leopardy są w stanie przebyć dystans do 550 km.

Masa bojowa tego pojazdu wynosi 55 t, a jego napęd stanowi silnik diesla MTU MB 873 Ka 501 o mocy 1500 KM. Leopard 2 osiąga prędkość do 72 km/h po utwardzonej drodze, a w terenie – do 56 km/h. Pojazd jest również w stanie jechać wstecz z prędkością 32 km/h. Amunicja w czołgu znajduje się w opancerzonym magazynie, przez co trafienie w niego nie skutkuje śmiercią załogi.