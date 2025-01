Ukraińcy o polskich Krabach. Powiedzieli szczerze, ile są warte

Kraby, obok m.in. niemieckich Panzerhaubitze 2000 czy francuskich haubic Caesar , należą do najnowocześniejszych systemów artyleryjskich, jakie ukraińska armia otrzymała w ramach wsparcia z Zachodu. Są wykorzystywane także na terenach, na których toczą się najcięższe walki.

26. Brygada Artylerii korzysta z polskiej haubicy samobieżnej na kierunku donieckim. Według ukraińskich artylerzystów rozmawiających z korespondentem Armia TV, podczas najbardziej zaciętych starć byli w stanie wystrzelić w kierunku Rosjan nawet 120 pocisków dziennie i nie miało to przełożenia na spadek efektywności prowadzonego ognia. Dobrze wypada również strzelanie serią (trzy strzały na 10 sekund).

Ukraińcy z 26. Brygada Artylerii cenią polskie Kraby za celność oraz odpowiednią siłę rażenia. Jak mówią, standardowe pociski pozwalają im na uderzanie w cele oddalone o 30 km, ale w przypadku pocisków z gazogeneratorem zasięg wzrasta do ok. 40 km. Polska broń, podobnie jak inna nowoczesna artyleria NATO, korzysta z pocisków kal. 155 mm. Jednocześnie cechuje się lufą o długości 52 kalibrów.

Armatohaubica produkowana w Hucie Stalowa Wola mierzy ponad 12 m długości i niespełna 3,7 m szerokości. Jej waga to ok. 48 t i w ocenie Ukraińców w pewnych sytuacjach jest to odczuwalne i przekłada się na trudności z pokonywaniem podmokłych czy piaszczystych terenów. Pomocne są jednak gąsienice i silnik o mocy 1000 KM, dzięki czemu przez większość czasu Krab zapewnia odpowiednią mobilność.