Weszli do podziemnej bazy Hezbollahu. Takiego widoku się nie spodziewali

Jeden z najcenniejszych łupów, o których można w tym przypadku mówić to ppk z rodziny "Almas", czyli jedna z nowszych tego typu broni produkowanych przez Iran. Powstały na bazie izraelskiego ppk Spike-LR i w bazowej wersji mają zasięg ok. 4 km (w późniejszych został on zwiększony) oraz tandemowe głowice bojowe, dzięki czemu stanowią poważne zagrożenie dla izraelskich pojazdów opancerzonych. Jeśli chodzi o broń z Rosji, to wśród przejętego sprzętu znajdowały się przede wszystkim ppk Kornet o zasięgu ok. 5,5 km.