Nie pomogą Ukrainie. Złomują dziesiątki śmigłowców Taipan MRH‑90

Temat potencjalnego transferu australijskich MRH-90 Taipan do Ukrainy mocno rozgrzał opinię publiczną na początku stycznia 2024 r. Szybko pojawiły się jednak informacje miejscowych władz, że ostateczne decyzje zapadły i nie ma już odwrotu - maszyny będą zutylizowane. Mimo ostatniego sugerowania przez media nagłego zwrotu akcji, najwyraźniej do niego nie dojdzie. Proces złomowania śmigłowców trwa, a jedyne o co toczy się gra to odzysk części komponentów.