Rząd w Bratysławie odmówił przyłączenia się do czeskiej inicjatywy dotyczącej pozyskania amunicji artyleryjskiej dla Ukrainy. Zorganizowana przez mieszkańców Słowacji zbiórka pieniędzy na ten cel cieszy się jednak ogromną popularnością. To kolejny dowód na to, że spora część społeczeństwa nie jest zadowolona z nowego rządu, który całkowicie odciął się od pomocy Ukrainie.