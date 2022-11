Elon Musk to wpływowy człowiek, który jest właścicielem m.in. takich biznesów jak SpaceX, Tesla, Neuralink, a od niedawna nawet Twitter. Wiąże się to nie tylko z możliwościami w zakresie zarabiania pieniędzy, ale również pchania postępów ludzkości do przodu, a nawet wspierania całych państw będących w potrzebie.