Nawigacja bez GPS-u. Izrael pracuje nad rozwiązaniem nowej generacji

Wadą nawigacji inercyjnej jest jej silne uzależnienie od precyzji pomiarów i warunków zewnętrznych. Badacze z Izraela postanowili rozwiązać ten problem, tworząc precyzyjny system nawigacji obliczeniowej. Ich cel jest ambitny: budowa systemu nawigacyjnego, który – bez komunikacji z satelitami - będzie mógł zapewnić precyzję zbliżoną do wojskowych odbiorników GPS.

Jednocześnie, na co zwraca uwagę Zespół Badań i Analiz Militarnych, rozwiązanie to uniezależni Izrael od rozwiązań, kontrolowanych i obsługiwanych przez Stany Zjednoczone, do których należy flota satelitów obsługujących najpopularniejszy system nawigacyjny GPS.