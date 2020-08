AGM-114R9X : rakieta jak z cyberpunka. Zamiast wybuchać, szatkuje cel swoimi ostrzami

Jak zniszczyć ważny cel w środku miasta, w otoczeniu ludności cywilnej? Amerykańska armia ma na to sposób: rakietę ninja. AGM-114R9X to superprecyzyjna broń, które uderza w cel i niszczy go nie wybuchem, ale wysuwanymi ostrzami.

Przekrój rakiety Hellfire (Wikimedia Commons, Stahlkocher, Lic. CC BY-SA 3.0)