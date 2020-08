Naukowiec Konrad Steffen zginął podczas wyprawy badawczej. "To przez globalne ocieplenie"

Mężczyzna zginął tragicznie wpadając do lodowej rozpadliny. Naukowiec utonął w lodowatej wodzie w pobliżu założonej przez siebie trzydzieści lat temu stacji badawczej "Swiss Camp".

Tego typu szczeliny stanowią potężne ryzyko. Z powodu dużej ilości śniegu oraz silnego wiatru, są one niezwykle ciężkie do zauważenia dla ludzi. Jeden ze studentów, którzy pracowali pod okiem naukowca przyznał, że kiedy ten zakładał stację, na tamtejszych terenach nie występowały owe rozpadliny. Pojawiły się tam z biegiem czasu, w wyniku globalnego ocieplenia .

- Można powiedzieć, że stał się ofiarą globalnego ocieplenia - skomentował śmierć szwajcarskiego naukowca Ryan R. Neely III, klimatolog z University of Leeds.

Naukowiec urodził się w 1952 roku w Zurychu. W 1984 r. obronił doktorat na ETH, a sześć lat później został profesorem klimatologii na University of Colorado w Boulder i dyrektorem Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences (CIRES). W wieku 60 lat wyprowadził się z USA i objął stanowisko dyrektora Szwajcarskiego Federalnego Instytutu Badań nad Lasem, Śniegiem i Krajobrazem.