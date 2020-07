Kryzys klimatyczny: najlepsze i najgorsze scenariusze mniej prawdopodobne

Intensyfikacja wysiłków

Do tej pory międzyrządowy panel ONZ ds. zmian klimatu (IPCC) szacował, że podwojenie ilości atmosferycznego dwutlenku węgla w stosunku do poziomu sprzed epoki przemysłowej, daje 66 proc. szans na ogrzanie planety o 1,5-4,5 stopnie Celsjusza.

W badaniu, opublikowanym w Reviews of Geophysics, zmniejszono ten zakres do 2,6-3,9 stopnia Celsjusza. Ten mniejszy zakres jest nadal jednak niebezpiecznie wysoki.

– Zasadniczo oznacza to, że musimy zrobić więcej, aby ograniczyć zmiany klimatu. Nie jesteśmy na dobrej drodze, by to zrobić – skomentował wyniki Zeke Hausfather z Energy and Resources Group na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley.