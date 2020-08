Naukowcy zbadali ryby i owoce morza z targu. Wyniki badań były tragiczne

Analiza pięciu popularnych gatunków ryb i owoców morza, kupionych na targu w Australii, nie pozostawiła wątpliwoci, co do ich zatrucia mikroplastikami.

– Biorąc pod uwagę przeciętną porcję, zjadacz owoców morza może być narażony na działanie około 0,7 mg plastiku przy spożyciu w przypadku ostryg lub kałamarnic, a także do 30 mg plastiku przy spożyciu sardynek – skomentował odkrycie Francisca Ribeiro z University of Queensland.

Skąd w ogóle mikroplastiki w ciałach ryb? Oceany są niestety miejscami, w których ląduje 8 mln plastikowych odpadów rocznie, a 20 proc. tej ilości to mikroplastiki. Każdy z nas dokłada się do tej liczby – najdrobniejsze elementy mikroplastików, nazywane mikrowłóknami w dużej mierze pochodzą z odzieży syntetycznej. Kiedy więc np. robimy pranie, część włókien z niego nie zostaje wyłapana przez oczyszczalnie i trafiają do środowiska, aż w końcu do oceanów.