Naukowcy stworzyli stop mocniejszy od wszystkiego, co znamy na Ziemi

Tym niezwykłym materiałem jest stop należący do grupy HEA – high-entropy alloys, czyli stopów o wysokiej entropii . Ich cechą charakterystyczną jest to, że o ile w przypadku zwyczajnych stopów większość ze składników jest jedynie dodatkiem do jednego, głównego, to w przypadku HEA zawarta w stopie ilość każdego z elementów jest taka sama . Stopy te zaczęto wytwarzać około 20 lat temu.

Badania jednoznacznie wskazują, że specjaliści od inżynierii materiałowej mogą być zmuszeni do zweryfikowania swojego poglądu co do tego, że struktura materiału definiuje jego właściwości. W przypadku omawianego stopu jego struktura jest bowiem wyjątkowo prosta. Natomiast interesujące jest to, co dzieje się z nim w momencie, kiedy spróbujemy go odkształcić. Struktura tego niezwykłego materiału staje się wtedy niezwykle skomplikowana, co z kolei wyjaśnia jego wprost nieprawdopodobną odporność na pękanie.