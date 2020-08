Naukowcy pracują nad materiałem, który sprawia, że słona woda jest zdatna do picia w ciągu kilku minut

Nowe rozwiązanie opracowane przez naukowców z Australii może okazać się najbardziej obiecującą metodą zamiany słonej wody w pitną. Eksperci wykorzystują metaloorganiczne związki szkieletowe (MOF) razem ze światłem słonecznym, co pozwala na oczyszczanie wody w zaledwie pół godziny. Czyni to technikę bardziej wydajną niż wszystkie poprzednio stosowane.

Dodatkowo sposób jest tani, powtarzalny i umożliwia "produkcję" wody, która spełnia standardy odsalania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Dotychczasowe testy wykazały, że zastosowanie kilograma materiału MOF pozwala na wyprodukowanie około 139,5 litrów czystej wody dziennie.

Już po czterech minutach ekspozycji na światło słoneczne materiał uwalnia wszystkie jony soli, które wchłonął z wody i jest gotowy do ponownego użycia. Zespół odpowiedzialny za jego stworzenie uważa, że metoda posiada kilka zalet w stosunku do istniejących już metod odsalania.

- Procesy odsalania termicznego przez odparowanie są energochłonne, a inne technologie, takie jak odwrócona osmoza, mają szereg wad, w tym wysokie zużycie energii i użycie środków chemicznych do czyszczenia membran i dechloracji - mówi inżynier chemik Huanting Wang z Monash University.

Słona woda zdatna do picia

Badania zostały opisane na łamach "Nature Sustainability". Trzeba jednak zaznaczyć, że nie są to pierwsze eksperymenty z zastosowaniem membrany MOF do oczyszczania słonej wody. Jeśli pomysł zostanie wcielony w życie, może się jednak okazać istotną rewolucją, ponieważ aż 97 proc. wody na naszej planecie to woda słona.