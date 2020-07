Polacy stworzyli supermateriał. Przyda się na polu bitwy

– Chcieliśmy, żeby nasz wynalazek był powszechnie dostępny, a do tego przyjazny środowisku – wyjaśnia przewodzący grupie naukowców prof. Juan Carlos Colmenares.

Współpraca dwóch substancji

Jak informuje Instytut Chemii Fizycznej PAN, w przypadku tej konstrukcji innowacją było użycie ultradźwięków. To one zmusiły dwa wcześniej wymienione składniki "do współpracy". Tlenek grafitu wyłapuje cząstki toksyn, a dwutlenek tytanu unieszkodliwia je.