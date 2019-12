Prawie 2 miliardy ludzi zagrożonych. Wkrótce zabraknie wody

Jedna czwarta światowej populacji jest zagrożona. Roztapiają się lodowce himalajskie, a górskie jeziora ulegają zanieczyszczeniu. Efekt? Niedługo zacznie brakować wody pitnej.

Pasma górskie stanowią "magazyn" wody pitnej, który może zniknąć

Jedną z takich rzek jest Indus. Spływają do niej wody Himalajów, Hindukuszu, Ladakh i Karakorum. Ten "magazyn" wody pitnej uznaje się za najważniejszy na świecie. Dostarcza ją na tereny nie tylko Indii, ale także Afganistanu, Chin i Pakistanu.

1,9 miliarda ludzi pozostanie bez wody pitnej - to efekt kryzysu klimatycznego

Jednakże spośród 78 pasm górskich i rzek dostarczających wodę środowisku, to właśnie Indus jest najbardziej zagrożonym elementem. Składa się na to cały szereg obecnych, oraz nadchodzących zjawisk. Co oczywiste, zmiany klimatyczne oraz ich następstwa tj. podniesienie się średniej temperatury będą powodować przyśpieszanie roztapiania się lodowców himalajskich.