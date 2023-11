"W przeszłości mieliśmy statyczny obraz formowania się planet – trochę tak, jakby istniały odizolowane strefy, w których planety się formują. Teraz mamy dowody na to, że strefy te oddziałują między sobą. Procesy te, jak się uważa, zaszły także w naszym Układzie Słonecznym" – podkreśla Colette Salyk z Vassar College w Poughkeepsie, współautorka publikacji opisanej na łamach "The Astrophysical Journal Letters".

Colette Salyk i jej koledzy z pomocą Teleskopu Webba przyjrzeli się czterem protoplanetarnym dyskom krążącym wokół gwiazd podobnych do Słońca. Każda z nich ma zaledwie od 2 do 3 mln lat, zatem to "noworodki" w kosmicznej skali.