Naukowcy polują na huragany przy użyciu dronów

Technologia pomoże badać silne wiatry

W badaniu opublikowanym na łamach czasopiśma "Nature" klimatolodzy zauważyli, że w wyniku zmian klimatycznych, huragany na Północnym Atlantyku mają znacznie większą siłę w momencie uderzenia w ląd. To z kolei prowadzi do wzrostu liczby ofiar śmiertelnych i rozmiaru zniszczeń. Dlatego coraz więcej ekspertów sięga po zaawansowane rozwiązania technologiczne, w tym drony, aby śledzić i odpowiednio wcześnie przewidywać huragany .

Drony do zadań specjalnych

Od 2005 roku, we współpracy z Raytheonem, NOAA opracowuje drony zdolne do przelotu przez huragany . W tym roku naukowcy przetestowali jeden z najbardziej zaawansowanych dronów do polowania na huragany - Altius-600 i już planują kolejne jego testy.

Przez lata NOAA używała dwóch czterosilnikowych samolotów turbośmigłowych Lockheed WP-3D Orion do zbierania niezbędnych danych pogodowych. Oczywiście samoloty te trzymały się z dala od dolnego oka huraganu, ponieważ jest to zbyt niebezpieczne zarówno dla załogi jak i samego samolotu. Zamiast tego wypuszczano czujniki przymocowane do spadochronów, zwane dropsondami. Gromadzą one dane, podczas gdy spadają z nieba do oceanu, rejestrując prędkość i kierunek wiatru, temperaturę, wilgotność i ciśnienie. Są skuteczne, ale dostarczają tylko ułamek niezbędnych informacji.