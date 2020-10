2020 rok będzie prawdopodobnie jednym z najcieplejszych w historii

Możliwe jej skutki w 2020 r. to m.in. bardziej suche niż zwykle warunki we wschodniej Afryce i zwiększenie wyzwań w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego w tym regionie, bardziej wilgotne warunki w dużych częściach Azji Południowo-Wschodniej i Australii oraz coraz intensywniejsze huragany atlantyckie.

Najcieplejsze w historii

La Niña może spowodować spadek temperatur na wschodnim Pacyfiku nawet o 3-5 stopni C, co ma efekt chłodzący na temperatury globalne. Jednak mimo to, ze względu na postępujący proces zmian klimatu, rok 2020 pozostanie na torze do zostania jednym z najcieplejszych w historii pomiarów, a lata 2016-2020 będzie prawdopodobnie najcieplejszym pięcioletnim okresem w historii.